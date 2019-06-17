"Барселона" и "Валенсия" готовят обмен игроками

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"Барселона" и "Валенсия" готовят обмен игроками

"Барселона" и "Валенсия" могут совершить обмен вратарями.

Как сообщает Football Espana, в стан "летучих мышей" перейдет Яспер Силлессен, а в обратном направлении придет Нето. Обмен должен произойти без доплат. Отмечается, что оба голкипера согласны на эту сделку.

Силлессен перебрался в "Барселону" в 2016 году. За это время он провел 32 игры и пропустил 25 голов.

Нето присоединился к "Валенсии" в 2017 году. На его счету 82 пропущенных гола в 80 матчах.

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