"Барселона" и "Валенсия" согласовали обмен вратарями

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"Барселона" и "Валенсия" согласовали обмен вратарями

"Барселона" и "Валенсия" договорились об обмене голкиперами, сообщает радиостанция RAC1.

По данным источника, голландский вратарь каталонского клуба Яспер Силлессен отправится в "Валенсию", а оттуда в обратном направлении проследует бразильский кипер "летучих мышей" Нето. Ожидается, что сделка будет завершена до конца этой недели.

В прошлом сезоне 29-летний Нето провел за "Валенсию" 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов. На счету 30-летнего Силлессена 13 пропущенных мячей в 11 поединках за "Барселону".

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