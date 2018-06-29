"Барселона" и "Вест Хэм" согласовали трансфер Марлона

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"Барселона" и "Вест Хэм" согласовали трансфер Марлона

"Барселона" и "Вест Хэм" согласовали трансфер бразильского защитника Марлона, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, сумма сделки составит 15 миллионов евро, клубам осталось согласовать незначительные детали перехода.

22-летний Марлон выступал за "Барселону" с 2016 года, сыграл три матча. Сдавался в аренду "Ницце".

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