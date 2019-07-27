"Барселона" и "Виссел Кобе" заключили договор о сотрудничестве

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"Барселона" и "Виссел Кобе" заключили договор о сотрудничестве

Каталонская "Барселона" обзавелась новым партнёром в Азии.

"Блауграна" на своём официальном сайте объявила о заключении договора о сотрудничестве с японским "Виссел Кобе".

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2019/20.

"Барса" и "Виссел Кобе" будут обмениваться опытом в сфере маркетинга, коммерции и ведения бизнеса, отправлять в расположение друг друга молодых игроков, а также помогать в поиске новых футболистов.

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