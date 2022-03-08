"Барселона" и "Вулверхэмптон" могут летом совершить обмен футболистами

Фото твиттер Адама Траоре

СМИ узнали о возможном обмене игроками между "Барселоной" и "Вулверхэмптоном" во время летнего трансферного окна.

По информации Sport.es, "волки" хотят заполучить полузащитника каталонской команды Рики Пуча.

22-летний воспитанник "сине-гранатовых" мог бы стать частью сделки по выкупу у англичан Адама Траоре, которого клуб арендовал в январе.

Рыночная стоимость Пуча оценивается в 9 миллионов евро, а Траоре - в 28 миллионов евро.

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