"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться 18-летними игроками

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"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться 18-летними игроками

Во время летнего трансферного окна "Барселона" и "Ювентус" намерены совершить обмен молодыми футболистами.

По информации журналиста Николо Скиры, из Испании в Италию может отправиться центральный защитник Ксавье Мбуямба, а в обратном направлении - вингер Мамаду Сене.

Сообщается, что клубы ведут соответствующие переговоры. Примечательно, что обоим игрокам по 18 лет.

Напомним, что в январе "Барса" и "Ювентус" уже обменивались талантами: в туринский клуб перебрался 19-летний нападающий Алехандро Маркес, а в каталонский - 22-летний хавбек Матеус Перейра.

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