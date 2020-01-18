"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться футболистами
"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры об обмене футболистами.
По сведениям AS, речь идет об обмене Ивана Ракитича на Федерико Бернардески. Отмечается, что обмен мог состояться прошлым летом, однако его заблокировал Эрнесто Вальверде.
Также сообщается, что "Ювентус" рассчитывает получить от каталонцев денежную доплату, так как Бернардески моложе Ракитича на 6 лет.
Хорват уже договорился со "старой синьорой" о контракте, а вот позиция Бернардески к возможному переезду в Испанию пока неизвестна.
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|Команда
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|19
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|3
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|19
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|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Хетафе
|19
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|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
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|12
|Осасуна
|19
|24
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|Бетис
|19
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|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
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|Сельта Виго
|19
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|18
|Мальорка
|19
|15
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|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11