"Барселона" и "Ювентус" могут сделать второй громкий обмен за год

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"Барселона" и "Ювентус" могут сделать второй громкий обмен за год

"Барселона" и "Ювентус", возможно, не остановятся на обмене Артура на Миралема Пьянича.

По информации Calciomercato, клубы могут сделать аналогичную сделку с участием двух вингеров.

Речь идёт об Усмане Дембеле и Федерико Бернардески. Оба футболиста не входят в планы тренерских штабов своих команд.

Рыночная стоимость француза - 50 миллионов евро, а итальянца - 25 миллионов.

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