"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе
Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен
"Барселона" готова продать голландского нападающего Мемфиса Депая в "Ювентус", чтобы купить испанского форварда туринцев Альваро Морату в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.
По сведениям источника, на приобретении Мораты настаивает лично главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес. Впрочем, чтобы переход испанца состоялся, "Ювентусу" нужно прервать его аренду в "Атлетико", и в "Барселоне" после этого необходимо договориться с "матрасниками". При этом "Юве" не уверен в необходимости покупки Депая.
В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Мораты семь забитых мячей и три голевых паса в 23 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14