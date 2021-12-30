"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе

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"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Барселона" готова продать голландского нападающего Мемфиса Депая в "Ювентус", чтобы купить испанского форварда туринцев Альваро Морату в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

По сведениям источника, на приобретении Мораты настаивает лично главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес. Впрочем, чтобы переход испанца состоялся, "Ювентусу" нужно прервать его аренду в "Атлетико", и в "Барселоне" после этого необходимо договориться с "матрасниками". При этом "Юве" не уверен в необходимости покупки Депая.

В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Мораты семь забитых мячей и три голевых паса в 23 поединках.

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