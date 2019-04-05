"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами

"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться футболистами предстоящим летом.

Как сообщает Sportmediaset, речь идет об обмене хавбека каталонцев Филиппе Коутиньо на нападающего туринцев Пауло Дибалу.

Отмечается, что, возможно, "Ювентус" вынужден будет доплатить, ведь трансферная стоимость Дибалы составляет 130 миллионов евро, а Коутиньо - 150 миллионов.

В этом сезоне на счету Дибалы 9 голов и 6 результативных передач в 35 играх.

Коутиньо провел 43 матча, в которых отметился 10 забитыми мячами и 5 ассистами.

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