"Барселона" и "Ювентус" могут совершить обмен Артур-де Лигт

Теги ювентусбарселонаматтейс де лигтартур рамострансферы

"Барселона" и "Ювентус" могут совершить обмен Артур-де Лигт

"Барселона" и "Ювентус" рассматривают вариант с обменом футболистами, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразильский полузащитник каталонского клуба Артур Рамос может перебраться в Турин. В обратном направлении может проследовать голландский защитник туринцев Маттейс де Лигт.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде Артура, а каталонцы нуждаются в усилении позиции центрального защитника из-за нестабильности Жерара Пике и травматичности Самуэля Умтити. Кроме того, из-за финансового кризиса для "Ювентуса" может стать проблемой высокая зарплата де Лигта, который получает около 12 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Барселона" придумала план трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лунин станет вторым голкипером "Реала"

Лунин станет вторым голкипером "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов