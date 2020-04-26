"Барселона" и "Ювентус" могут совершить обмен Артур-де Лигт

"Барселона" и "Ювентус" рассматривают вариант с обменом футболистами, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразильский полузащитник каталонского клуба Артур Рамос может перебраться в Турин. В обратном направлении может проследовать голландский защитник туринцев Маттейс де Лигт.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде Артура, а каталонцы нуждаются в усилении позиции центрального защитника из-за нестабильности Жерара Пике и травматичности Самуэля Умтити. Кроме того, из-за финансового кризиса для "Ювентуса" может стать проблемой высокая зарплата де Лигта, который получает около 12 миллионов евро в год.

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