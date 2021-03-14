"Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен
"Барселона" и "Ювентус" провели предварительные переговоры об обмене топ-футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
По сведения издания, французский нападающий каталонцев Антуан Гризманн может перейти в "Ювентус", а аргентинский форвард туринцев Пауло Дибала в этом случае переберется в "Барселоны".
В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Гризманна 12 забитых мячей и 11 голевых передач в 38 поединках.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14