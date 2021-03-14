"Барселона" и "Ювентус" могут совершить суперобмен

"Барселона" и "Ювентус" провели предварительные переговоры об обмене топ-футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По сведения издания, французский нападающий каталонцев Антуан Гризманн может перейти в "Ювентус", а аргентинский форвард туринцев Пауло Дибала в этом случае переберется в "Барселоны".

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Гризманна 12 забитых мячей и 11 голевых передач в 38 поединках.

Не пропустите: Ради трансфера Холанда "Барселона" готова продать 6 футболистов. | http://soccernews.ru