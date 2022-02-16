"Барселона" и "Ювентус" по-прежнему заинтересованы в Кулибали
Фото: инстаграм Кулибали\Автор неизвестен
Сенегальский "Барселона" и туринский "Ювентус" по-прежнему заинтересованы в подписании центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб готов сделать неаполитанцам предложение по трансферу футболиста. "Барса" хочет подписать его за относительно небольшую сумму, так как контракт сенегальца с "Наполи" рассчитан до 2023 года.
По информации источника, "Ювентус" рассматривает Кулибали в качествен замены голландскому защитнику Маттейсу де Лигту, который может покинуть клуб летом.
Ранее Кулибали говорил, что не планирует менять клуб.
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