"Барселона" и "Ювентус" поборются за молодого игрока "Аякса"

Хавбек "Аякса" Райан Гравенберч попал на радары европейских топ-клубов.

По сведениям Tuttomercatoweb, в услугах 18-летнего голландца заинтересованы "Барселона" и "Ювентус", которые считают, что в будущем он сможет стать лидером команды.

Отмечается, что уже сейчас Гравенберча сравнивают с Полем Погба. В этом сезоне на его счету две голевые передачи в пяти матчах.

Действующий контракт Гравенберча с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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