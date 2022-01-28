"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за Обамеянга
Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг имеет варианты продолжения карьеры в Испании и Италии.
По информации The Athletic, официальные запросы по аренде габонца до конца сезона отправили "Барселона" и "Ювентус".
Вероятность ухода 32-летнего футболиста в ближайшие дни высока, поскольку тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на него.
В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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|27
|79
|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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