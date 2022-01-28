"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за Обамеянга

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг имеет варианты продолжения карьеры в Испании и Италии.

По информации The Athletic, официальные запросы по аренде габонца до конца сезона отправили "Барселона" и "Ювентус".

Вероятность ухода 32-летнего футболиста в ближайшие дни высока, поскольку тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на него.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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