"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за перспективного бразильца

18-летний защитник "Палмейраса" Луан Кандидо может перебраться в Европу.

По сведениям Calciomercato, борьбу за юного бразильца ведут "Барселона" и "Ювентус". Отмечается, что туринский клуб уже давно следит за прогрессом футболиста.

Соглашение Кандидо с клубом истекает в сентябре 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.

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