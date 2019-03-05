"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за перспективного бразильца
18-летний защитник "Палмейраса" Луан Кандидо может перебраться в Европу.
По сведениям Calciomercato, борьбу за юного бразильца ведут "Барселона" и "Ювентус". Отмечается, что туринский клуб уже давно следит за прогрессом футболиста.
Соглашение Кандидо с клубом истекает в сентябре 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.
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|Команда
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|1
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|26
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|3
|Реал Мадрид
|26
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|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22