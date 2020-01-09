"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры об обмене игроками

Теги ювентусбарселонаматеус перейратрансферы

"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры об обмене игроками

"Барселона" и "Ювентус" могут в ближайшее время совершить обмен молодыми футболистами.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, из Испании в Италию, скорее всего, отправится нападающий Алехандро Маркес, а в обратном направлении - полузащитник Матеус Перейра.

И венесуэлец, и бразилец выступают за свои клубы с 2017 года.

21-летний Перейра провёл за основу "Ювентуса" 3 матча. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

19-летний Маркес за первую команду "Барсы" пока не дебютировал. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

Не пропустите: Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро

"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов