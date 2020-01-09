"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры об обмене игроками

"Барселона" и "Ювентус" могут в ближайшее время совершить обмен молодыми футболистами.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, из Испании в Италию, скорее всего, отправится нападающий Алехандро Маркес, а в обратном направлении - полузащитник Матеус Перейра.

И венесуэлец, и бразилец выступают за свои клубы с 2017 года.

21-летний Перейра провёл за основу "Ювентуса" 3 матча. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

19-летний Маркес за первую команду "Барсы" пока не дебютировал. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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