"Барселона" и загребское "Динамо" не могут согласовать трансфер Ольмо

"Барселона" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника загребского "Динамо" Даниэля Ольмо.

Как сообщает Goal.com, каталонцы предлагают за 21-летнего испанца 30 миллионов евро, а хорватский клуб настаивает на 40 миллионах. Однако "Барса" уверена, что в итоге "Динамо" согласиться на их условия.

Ранее сообщалось, что Ольмо хочет покинуть "Динамо", так как рассчитывает сыграть на Евро-2020.

Ольмо является воспитанником "Барселоны", он находился в структуре клуба с 2007 по 2014 год.

В этом сезоне на счету Ольмо 8 голов и 3 ассиста в 20 играх.

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