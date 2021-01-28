"Барселона" имеет более 700 млн евро долгов, финансовая ведомость не обошлась без "Зенита"! Есть ли риск потерять суперклуб?

"Барселона" опустошила собственную казну. Финансовое положение на "Камп Ноу" – критическое, без преувеличений. Провальное руководство Бартомеу загнало каталонцев в долговую яму. Да никто и не подозревал, что общая цифра превысит "психологическую" отметку в 1 млрд евро. Конечно, большинство топ-клубов живут в кредит, но только "Барса" находится в шаге от унизительного банкротства. Ежегодный финансовый отчет "блаугранас" откровенно шокирует. Президент, которому выразили вотум недоверия, задолжал более 700 млн евро под видом краткосрочных займов. Должны всем – от обычного персонала до больших европейских клубов. Именно трансферные операции бывших боссов заинтересовали испанскую прессу. До конца текущего сезона "Барса" должна вернуть 126 млн евро! Наибольшим "кредитором" каталонцев остается "Ливерпуль". "Красные" до сих пор получают колоссальные суммы за Фелипе Коутиньо, который покинул "Энфилд" зимой 2018-го. И соглашение (120+40 млн евро) остается тяжелым крестом для обескровленных "Кулес". В течение этого года придется заплатить 29 млн евро. И это еще без учета бонусов. Общий долг перед британцами составляет 40 млн в долгосрочной перспективе.

Аякс ожидает очередного транша на 16 млн евро по соглашению о Фрэнки Де Йонге (75+11 млн). Интересно, что амстердамцы пока заработали только 27 млн евро, остальные – рассрочка на 5 лет. Бордо еще не получил 10 млн евро за Малкома – того самого бразильца, который защищает цвета питерского "Зенита". Переход Миралема Пьянича не оформлен на условиях обмена с "Ювентусом". Напомним, что в обратном направлении отправился бразилец Артур, но клубы, очевидно, хитро латали дыры в бюджете. В финансовой отчетности за сезон 2019/20 речь идет о полноценном трансфере за 60 млн евро. Если верить официальным бумагам, "блаугранас" до сих пор сделали только один символический платеж (2 миллиона). Опять же, речь идет о рассрочке на несколько лет с символическим первым взносом. Тот же Артур обошелся туринцам в 72 миллиона евро (долг перед "Барсой" – 5,7 млн евро). Отдельно стоит вспомнить случай бразильской "призрака" Матеуса Фернандеса. В январе 2020-го Бартомеу выложил 7 млн евро за якобы большого таланта. Дебют 22-летнего футболиста пришелся на гостевой матч против киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов (17 минут). Куман его игнорирует, но это совсем не волнует "Палмейрас" – "Вердао" гарантированно получат еще 4,6 млн евро. Безумные потери на ровном месте.

Дополняет печальный список задолженностей по меньшей мере непрофессиональная договоренность с "Атлетико". Опасаясь судебного разбирательства из-за несанкционированных переговоров с Гризманном, Бартомеу откупился большим бонусом (5 млн евро). "Блаугранас" гарантировали себе взамен первоочередное право выкупа нескольких лидеров мадридского клуба, в частности Сауля с Хименесом. Но есть важный нюанс – оба не собираются покидать "Метрополитано" ближайшее время. А теперь – о курьезах. "Барса" до сих пор полностью не рассчиталась с "Вильярреалом" за Дениса Суареса (241 000 евро). С тех пор прошло целых 5 лет... Похожая ситуация с молодым кантерано Марком Кукурельею, которого вернули из "Эйбар" за 4 миллиона, а потом перепродали в Хетафе за 10 млн. "Баски" недополучили 2,5 млн евро. Крайний срок – 30 июня 2021. Отметим, что каталонцы работали по аналогичной схеме во время трансферов "на выход". Правда сумма всех долгов перед вице-чемпионами Испании – существенно ниже (46 млн евро). "Зенит" должен почти 9,5 млн евро (Малком), "Хетафе" – 5,9 млн евро (Кукурелья), "Юве" – 4,1 млн евро (Алехандро Маркес), "Рома" – ровно 4 миллиона (Карлес Перес), "Сассуоло" – 3 млн евро (Марлон), "Эвертон" – 3,3 млн евро (Динь) и далее по списку. Этого явно недостаточно, чтобы компенсировать заоблачные расходы хунты Бартомеу. Расплачиваться будет уже следующий президент, скорее всего, Лапорта.

Не исключено, что "Барса" выпутается из долгов таким образом, что футбольный мир даже не заметит катастрофических проблем. В конце концов, не может такой весомый в контексте истории и трофеев клуб просто взять и пойти на дно. Однако, все может быть! Не исключена также большая продажа, после которой ставка будет делаться на молодых исполнителей. Благо, уже сейчас они есть (такие футболисты, как Фати или Педри, вполне могут стать будущем "Барселоны"). Показательным должно стать лето 2021 года, а также следующий сезон. Именно тогда мы поймем настоящий масштаб катастрофы в кабинетах "блаугранас".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников