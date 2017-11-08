"Барселона" имеет предпочтительные шансы перед "Реалом" подписать Арану

Каталонская "Барселона" имеет предпочтительные шансы, нежели мадридский "Реал", подписать защитника бразильского "Коринтианса" Гильерме Арану.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" действуют более активно в вопросе возможного подписания 20-летнего бека "мушкетеров". В частности, каталонский гранд уже установил контакты с самим игроком и его клубом.

Напомним, Ди Мария высказался о своем несостоявшемся переходе в "Барселону". | soccernews.ru