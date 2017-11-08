"Барселона" имеет предпочтительные шансы перед "Реалом" подписать Арану

Теги реал мадридбарселонакоринтиансгильерме арана

"Барселона" имеет предпочтительные шансы перед "Реалом" подписать АрануКаталонская "Барселона" имеет предпочтительные шансы, нежели мадридский "Реал", подписать защитника бразильского "Коринтианса" Гильерме Арану.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" действуют более активно в вопросе возможного подписания 20-летнего бека "мушкетеров". В частности, каталонский гранд уже установил контакты с самим игроком и его клубом.

Напомним, Ди Мария высказался о своем несостоявшемся переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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