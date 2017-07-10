"Барселона" имеет приоритетное право на приобретение Маноласа

Каталонская "Барселона" имеет приоритетное право на приобретение защитника итальянской "Ромы" Костаса Маноласа.

Как информирует sport.es, опцион первоочередной покупки 26-летнего бека был включен в арендное соглашение Томаса Вермалена, который прошлым летом перебрался из расположения "сине-гранатовых" в стан "волков". Однако "Барса" не спешит воспользоваться своим правом на приобретение грека, который был близок к переходу в питерский "Зенит".

Напомним, на Маноласа претендует четыре топ-клуба. | soccernews.ru