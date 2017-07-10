"Барселона" имеет приоритетное право на приобретение Маноласа

Теги барселонаромакостас маноластомас вермален

"Барселона" имеет приоритетное право на приобретение МаноласаКаталонская "Барселона" имеет приоритетное право на приобретение защитника итальянской "Ромы" Костаса Маноласа.

Как информирует sport.es, опцион первоочередной покупки 26-летнего бека был включен в арендное соглашение Томаса Вермалена, который прошлым летом перебрался из расположения "сине-гранатовых"  в стан "волков". Однако "Барса" не спешит воспользоваться своим правом на приобретение грека, который был близок к переходу в питерский "Зенит".

Напомним, на Маноласа претендует четыре топ-клуба. | soccernews.ru

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