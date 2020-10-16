"Барселона" имеет самый молодой состав за последние 7 сезонов
Средний возраст игроков основного состава "Барселоны" заметно снизился по итогам трансферного окна.
Как пишет Football Espana, сейчас данный показатель находится на отметке 25,5 лет, в прошлом сезоне было - 26,9.
Отмечается, что нынешний состав "сине-гранатовых" самый молодой за последние семь сезонов.
Напомним, что "Барсу" покинули сразу 6 футболистов старше 25 лет - это Нелсон Семеду (26), Арда Туран (33), Рафинья Алькантара (27), Иван Ракитич (32), Артуро Видаль (33) и Луис Суарес (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14