"Барселона" имеет самый молодой состав за последние 7 сезонов

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"Барселона" имеет самый молодой состав за последние 7 сезонов

Средний возраст игроков основного состава "Барселоны" заметно снизился по итогам трансферного окна.

Как пишет Football Espana, сейчас данный показатель находится на отметке 25,5 лет, в прошлом сезоне было - 26,9.

Отмечается, что нынешний состав "сине-гранатовых" самый молодой за последние семь сезонов.

Напомним, что "Барсу" покинули сразу 6 футболистов старше 25 лет - это Нелсон Семеду (26), Арда Туран (33), Рафинья Алькантара (27), Иван Ракитич (32), Артуро Видаль (33) и Луис Суарес (33).

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