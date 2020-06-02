"Барселона" имела возможность купить одного из лидеров "Баварии" в 2017 году

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"Барселона" имела возможность купить одного из лидеров "Баварии" в 2017 году

Канадский защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис мог перейти в "Барселону" в 2017 году, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, представители каталонского клуба следили за футболистом и остались довольны увиденным. Впрочем, руководство "Барселоны" посчитало, что восемь миллионов евро является слишком высокой ценой за молодого игрока.

Напомним, что "Бавария" купила Дэвиса у "Ванкувера" полтора года назад за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний канадец провел за мюнхенский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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