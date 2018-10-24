"Барселона" - "Интер": анонс и прогноз матча на "Камп Ноу", в котором не сыграет Месси

"Барселона" - "Интер"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 22:00 (мск)

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

В среду на "Камп Ноу" встретятся лидеры группы "В", начавшие турнир с двух побед и не желающих уступать первую позицию. Однако это не отменяет того факта, что и в матче, и в квартете есть фаворит - разумеется, "Барселона". Что касается "Интера", то миланцев наверняка устроит и вторая позиция, но пока у "нерадзурри" есть шансы побороться за первую строчку, глупо от этого отказываться. К тому же, у каталонцев в этот вечер не будет магии Лео Месси.

Лидер "блаугранас" сломал руку в последнем туре Ла Лиги, при этом успев организовать победу своей команды над "Севильей" (гол + ассист). Месси пропустит ориентировочно три недели, а впереди у "Барселоны" Эль Класико. Как следствие, матч с "Интером" будет своеобразной репетицией для каталонцев, которым необходимо научиться играть без Лео. Получится ли? От этого и будет зависеть результат встречи, при всём уважении к "Интеру".

Итальянцы набрали хорошую форму, на выходных вырвали победу в дерби с "Миланом" и отправились в Каталонию в отличном настроении. Серия из семи побед подряд добавляет уверенности команде Лучано Спаллетти и, если не сейчас пробовать обыграть "Барселону", то когда? У "Интера" шикарная форма и полоса побед, у каталонцев нет Месси и есть проблемы - как минимум, в обороне (Умтити и Вермален травмированы, а Пике в плохой форме) - команда пропускает в каждом матче (6 игр кряду).

Но списывать "Барсу" со счетов не стоит. на своём поле подопечные Вальверде даже без Месси способны смять соперника. Кто бы ни вышел вместо Лео, он должен играть с повышенной мотивацией, дабы проявить себя и оправдать доверие.

Интересные факты:

- последний раз команды встречались в 2010 году в полуфинале ЛЧ: на "Камп Ноу" в ответной встрече "Барса" выиграла благодаря голу Пике, но дальше прошёл "Интер" благодаря домашней победе 3:1.

- "Барселона" не пропускает от "Интера" в последних четырёх домашних матчах, выиграв во всех;

- "Барселона" проиграла только 1 матч из последних 13 в Лиге Чемпионов ("Роме" в гостях);

- "Интер" выиграл три своих последних матча в Лиге Чемпионов;

- "Интер" забивает минимум два гола в последних трёх матчах в Лиге Чемпионов;

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Бускетс, Артур, Ракитич - Дембеле, Коутиньо, Суарес.

"Интер": Ханданович - Врсалько, Де Врей, Миранда, Шкриньяр, Асамоа - Весино, Валеро, Политано, Мартинес - Икарди

Прогноз на матч "Барселона" - "Интер"

"Барселона" считается фаворитом у букмекеров - коэффициент в районе 1.50. На "Интер" специалисты предлагают 6.50. При этом и ничья считается маловероятным результатом - 4.70. Несмотря на статус хозяев, у них наверняка продолжатся проблемы в обороне, поэтому у гостей будет свой шанс в атаке. другое дело, что даже без Месси "Барселона" должна выигрывать.

Прогноз Soccernews - 2:1

Игорь Павелко | soccernews.ru

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