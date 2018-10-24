"Барселона" - "Интер": Рафинья заменяет Месси в стартовом составе каталонцев

В рамках третьего тура Лиги Чемпионов "Барселона" на "Камп Ноу" принимает миланский "Интер". Напомним, что из-за травмы в матче не может принять участие лидер каталонцев Лионель Месси.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Бускетс, Артур, Ракитич - Рафинья, Коутиньо, Суарес

"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа - Весино, Брозович - Кандрева, Валеро, Перишич - Икарди

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