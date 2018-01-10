"Барселона" интересуется 18-летним бразильцем Луаном

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"Барселона" интересуется 18-летним бразильцем Луаном
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Витории" Луану, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и заплатить за него 15 миллионов евро. Если трансфер состоится, то хавбек будет играть за свою вторую команду "Барселоны".

18-летний Луан является воспитанником "Витории" и провел более 200 матчей молодежные команды клуба.

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