"Барселона" интересуется Анхелиньо

Защитник "РБ Лейпцига" Анхелиньо попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят укрепить левый фланг обороны, так как Жорди Альбе в этом году уже исполнился 31 год, а Хуниор Фирпо, вероятно, покинет клуб этим летом.

Отметим, что 23-летний испанец выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды, а права на него принадлежат "Манчестер Сити".

Трансферная стоимость Анхелиньо оценивается в 17,5 миллиона евро. В этом сезоне на его счету один гол и пять ассистов в 25 матчах.

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