"Барселона" интересуется Анхелиньо
Защитник "РБ Лейпцига" Анхелиньо попал в сферу интересов "Барселоны".
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят укрепить левый фланг обороны, так как Жорди Альбе в этом году уже исполнился 31 год, а Хуниор Фирпо, вероятно, покинет клуб этим летом.
Отметим, что 23-летний испанец выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды, а права на него принадлежат "Манчестер Сити".
Трансферная стоимость Анхелиньо оценивается в 17,5 миллиона евро. В этом сезоне на его счету один гол и пять ассистов в 25 матчах.
Читайте также: "Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста
-
"Барселона" готова продать Дембеле этим летом
-
Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по голевым передачам за сезон
-
"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 июня
-
"Барселона" интересуется Анхелиньо
-
"Манчестер Сити" отказался от трансфера Семеду
-
АПЛ представила результаты шестого тестирования на коронавирус
-
Агент оценил Дивеева в 15 миллионов евро
-
"Интер" назвал "Манчестер Сити" стоимость Шкриньяра
-
2
Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды
-
"Челси" готов продать семь футболистов
-
1
Тарасов высказался о Юрие Сёмине
-
Варди с женой отстояли огромную очередь ради покупки в МакДональдсе
-
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, как ему навредили слухи о том, что он переспал с дочерью тренера
-
1
В сети выложили фото виллы Роналду, стоимостью 1,5 миллиона евро
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста
-
Определился фаворит в борьбе за Рабьо
-
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги
-
Вернер ради "Челси" отказал другому клубу АПЛ
-
"Барселона" готова продать Дембеле этим летом
-
"Бавария" хочет как можно скорее закрыть сделку по Хаверцу
-
Федун посетил тренировку "Спартака"
-
1
"Манчестер Сити" сделал запрос "Барселоне" по трансферу Серхи Роберто
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14