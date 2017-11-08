"Барселона" интересуется Бернарду Силвой

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"Барселона" интересуется Бернарду Силвой

"Барселона" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В "Барселоне" надеются воспользоваться тем, что хавбек не имеет твердого места в основном составе "горожан".

Напомним, что португалец перешел в "Манчестер Сити" прошлым летом из "Монако" за 50 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Силва провел за английский клуб 16 матчей во всех турнирах (6 в основе), забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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