"Барселона" интересуется боснийским хавбеком
Полузащитник загребского "Динамо" Амер Гояк стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, скауты каталонского клуба уже просматривали перспективного боснийца и остались довольны увиденным.
Ранее 22-летнего хавбека пытались купить "Шальке", "Байер", "Вест Хэм" и "Саутгемптон". Но хорватский гранд всем отказал.
Гояк выступает за "Динамо З" с февраля 2015 года, сыграл 129 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.
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|7
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|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
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|9
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|7
|9
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|Осасуна
|7
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|7
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|Мальорка
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