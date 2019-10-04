"Барселона" интересуется боснийским хавбеком

Полузащитник загребского "Динамо" Амер Гояк стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба уже просматривали перспективного боснийца и остались довольны увиденным.

Ранее 22-летнего хавбека пытались купить "Шальке", "Байер", "Вест Хэм" и "Саутгемптон". Но хорватский гранд всем отказал.

Гояк выступает за "Динамо З" с февраля 2015 года, сыграл 129 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.

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