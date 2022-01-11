"Барселона" интересуется бразильским хавбеком, который играл за "Челси"

Фото: инстаграм Оскара/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шанхай Порт" Оскару, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, сделка может не состояться из-за финансовых сложностей "Барселоны".

30-летний Оскар выступает за "Шанхай Порт" с 2017 года. Всего он провел за китайский клуб 170 матчей, забил 50 голов и отдал 93 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до ноября 2024 года. Ранее он играл за "Сан-Паулу", "Интернасьонал" и "Челси".

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