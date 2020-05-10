"Барселона" интересуется бразильским хавбеком "Лиона" Бруно Гимарайнсем, передает AS.



По информации издания, каталонцы уже встретились с агентом футболиста и французским клубом. "Лион" готов продать игрока, так как чемпионат Франции досрочно завершен, а в "Барселоне" Гимарайнс может стать заменой Артура.



В "Лион" футболист перешел зимой 2020 года из "Атлетико Паранаэнсе". Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

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