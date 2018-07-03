"Барселона" интересуется бывшим вратарем "Реала"

Каталонская "Барселона" интересуется голкипером севильского "Бетиса" Антонио Аданом, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 31-летнего воспитанника мадридского "Реала", выступавшего за первую команду королевского клуба на протяжении девяти лет, в качестве замену своему стражу ворот Ясперу Силлессену, который может сменить команду в текущее трансферное окно.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" двух ведущих игроков "Баварии" и ПСЖ. | soccernews.ru