"Барселона" интересуется бывшим вратарем "Реала"

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"Барселона" интересуется бывшим вратарем "Реала"Каталонская "Барселона" интересуется голкипером севильского "Бетиса" Антонио Аданом, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 31-летнего воспитанника мадридского "Реала", выступавшего за первую команду королевского клуба на протяжении девяти лет, в качестве замену своему стражу ворот Ясперу Силлессену, который может сменить команду в текущее трансферное окно.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" двух ведущих игроков "Баварии" и ПСЖ. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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