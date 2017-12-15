"Барселона" интересуется де Вреем

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"Барселона" интересуется де Вреем

"Барселона" проявляет интерес к голландскому защитнику "Лацио" Стефану де Врею, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" рассматривает кандидатуру голландца в качестве замены Хавьеру Маскерано, который покинет клуб. Трансфер вполне может состояться, так как контракт де Врея с "Лацио" истекает через полгода. Таким образом римляне смогут получить за него хоть какие-то деньги.

Ранее сообщалось, что 25-летним де Вреем также интересуются "Ювентус" и английские клубы.

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