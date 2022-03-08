"Барселона" интересуется Дугласом Сантосом

Фото сайт РПЛ

Защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос может продолжить карьеру в топ-клубе Ла Лиги.

По информации Sport.es, бразильский фулбек привлёк внимание "Барселоны", которая хотела бы усилить левый фланг обороны, не тратя при этом деньги.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.

В текущем сезоне Сантос сыграл за "Зенит" 27 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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