"Барселона" интересуется двумя игроками "Аякса"

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"Барселона" интересуется двумя игроками "Аякса"Каталонская "Барселона" интересуется сразу двумя игроками амстердамского "Аякса", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают возможность подписания ближайшим летом защитника голландского гранда Маттейса Де Лигта и его полузащитника Френки де Йонга.

Напомним, "Барселона" продвинулась в переговорах по трансферной цели "Реала". | soccernews.ru

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