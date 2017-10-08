"Барселона" интересуется двумя игроками "Реала Сосьедад"

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"Барселона" интересуется двумя игроками "Реала Сосьедад"Каталонская "Барселона" интересуется сразу двумя игроками "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна информирует World Deportivo.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" следят за защитником "бело-голубых" Альваро Одриосолой и полузащитником Микелем Ойарсабалем.

Отметим, что сумма отступных за каждого футболиста равняется 50-ти миллионам евро.

Не пропустите: "Барселона"  намерена продлить контракт с еще одним хавбеком. | soccernews.ru

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