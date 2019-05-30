"Барселона" интересуется двумя игроками "Валенсии"

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"Барселона" интересуется двумя игроками "Валенсии"

"Барселона" может усилиться двумя лидерами "Валенсии", сообщает испанская пресса.

В сферу интересов "блауграны" попали полузащитник Дани Парехо и нападающий Родриго Морено.

Отмечается, что покупка Парехо - личная просьба главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

Что касается Родриго, то его кандидатуру рассматривают в качестве усиления атаки каталонской команды.

В текущем сезоне 30-летний Парехо сыграл за "Валенсию" 56 матчей, забил 10 мячей и сделал 9 ассистов. В активе 28-летнего Родриго 51 игра, 15 голов и 10 результативных передач.

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