"Барселона" интересуется двумя игроками "Валенсии"
"Барселона" может усилиться двумя лидерами "Валенсии", сообщает испанская пресса.
В сферу интересов "блауграны" попали полузащитник Дани Парехо и нападающий Родриго Морено.
Отмечается, что покупка Парехо - личная просьба главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.
Что касается Родриго, то его кандидатуру рассматривают в качестве усиления атаки каталонской команды.
В текущем сезоне 30-летний Парехо сыграл за "Валенсию" 56 матчей, забил 10 мячей и сделал 9 ассистов. В активе 28-летнего Родриго 51 игра, 15 голов и 10 результативных передач.
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|Валенсия
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|Бетис
|38
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|38
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