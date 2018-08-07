"Барселона" интересуется еще одним игроком "Баварии"

2 Теги барселонабавария мюнхенартуро видальхуан бернат

"Барселона" интересуется еще одним игроком "Баварии"Каталонская "Барселона" интересуется еще одним игроком мюнхенской "Баварии", у которой ранее она приобрела полузащитника Артуро Видаля.

Так, по сведениям Football Espana, тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе с Эрнесто Вальверде желает заполучить в число своих подопечных защитника немецкого гранда Хуана Берната. В каталонском клубе рассчитывают, что поспособствовать переезду 25-летнего бека на "Камп Ноу" может истечение следующим летом срока действия его контракта с чемпионом Германии.

Напомним,  Артуро Видаль назвал лучшего игрока в истории футбола. | soccernews.ru

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