"Барселона" интересуется еще одним игроком "Ливерпуля"

Каталонская "Барселона" интересуется голкипером "Ливерпуля" Симоном Миньоле, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием 30-летнего вратаря "красных" в качестве замены своему стражу ворот Ясперу Силлессену, который заявил о своей готовности сменить клубную прописку.

Напомним, "Барселона" готовит новое предложение по Виллиану. | soccernews.ru