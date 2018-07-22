"Барселона" интересуется еще одним игроком "Ливерпуля"

Теги барселоналиверпульсимон миньолеяспер силлессен

"Барселона" интересуется еще одним игроком "Ливерпуля"Каталонская "Барселона" интересуется голкипером "Ливерпуля" Симоном Миньоле, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием 30-летнего вратаря "красных" в качестве замены своему стражу ворот Ясперу Силлессену, который заявил о своей готовности сменить клубную прописку.

Напомним, "Барселона" готовит новое предложение по Виллиану. | soccernews.ru

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