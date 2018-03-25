"Барселона" интересуется еще одним Паулиньо

Теги барселонаваско да гама

"Барселона" интересуется еще одним ПаулиньоКаталонская "Барселона" интересуется еще одним Паулиньо, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" следят за выступлениями Пауло Энрике Сампайо Фильо (Паулиньо) - вингером "Васко да Гама".

Отметим, что в стартовавшем кубке Либертадорес 17-летний игрок отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 5 играх за свой клуб.

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