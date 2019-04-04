"Барселона" интересуется форвардом дортмундской "Боруссии"

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"Барселона" интересуется форвардом дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Александр Исак может сменить клуб.

По сведениям Mundo Deportivo, 19-летний швед попал в сферу интересов "Барселоны". Отметим, что соглашение игрока со "шмелями" действует до 2022 года.

В этом сезоне Исак на правах аренды выступает за "Виллем II". На его счету 11 забитых мячей и 3 ассиста в 11 играх за голландский клуб.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ох,вернётся в боррусию,представляю,что он будет вытворять с Санчо на пару!

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