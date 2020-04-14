"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Исаком

"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Александром Исаком. Об этом сообщает Goal.

Каталонский клуб намерен приобрести шведа в случае неудачной сделки по игроку "Интера" Лаутаро Мартинеса. Руководство сине-гранатовых не может договориться с миланским клубом о трансферное цене на игрока. "Интер" готов отпустить Мартинеса не меньше, чем за 111 миллионов евро.

Иск играет в "Реал Сосьедаде" с лета 2019 году, куда перешел из "Боруссии" за 6,5 миллиона евро. У немецкого клуба есть возможность вернуть футболиста за 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии| http://soccernews.ru