"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Исаком

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"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Исаком

"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Александром Исаком. Об этом сообщает Goal.

Каталонский клуб намерен приобрести шведа в случае неудачной сделки по игроку "Интера"  Лаутаро Мартинеса. Руководство сине-гранатовых не может договориться с миланским клубом о трансферное цене на игрока. "Интер" готов отпустить Мартинеса не меньше, чем за 111 миллионов евро.

Иск играет в "Реал Сосьедаде" с лета 2019 году, куда перешел из "Боруссии" за 6,5 миллиона евро. У немецкого клуба есть возможность вернуть футболиста за 30 миллионов евро.

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