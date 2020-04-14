"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Исаком
"Барселона" интересуется форвардом "Реал Сосьедада" Александром Исаком. Об этом сообщает Goal.
Каталонский клуб намерен приобрести шведа в случае неудачной сделки по игроку "Интера" Лаутаро Мартинеса. Руководство сине-гранатовых не может договориться с миланским клубом о трансферное цене на игрока. "Интер" готов отпустить Мартинеса не меньше, чем за 111 миллионов евро.
Иск играет в "Реал Сосьедаде" с лета 2019 году, куда перешел из "Боруссии" за 6,5 миллиона евро. У немецкого клуба есть возможность вернуть футболиста за 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14