"Барселона" интересуется форвардом сборной Германии

Каталонская "Барселона" интересуется форвардом "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, на данный момент "сине-гранатовые" не планируют делать попыток приобрести 22-летнего нападающего "быков", однако они продолжают внимательно следить за прогрессом в его игре.

В нынешнем сезоне Вернер забил 18 мячей и сделал 6 результативных передач в 33 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, "Барселона" определилась с кандидатами на замену Умтити. | soccernews.ru