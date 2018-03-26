"Барселона" интересуется форвардом сборной Германии

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"Барселона" интересуется форвардом сборной ГерманииКаталонская "Барселона" интересуется форвардом "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, на данный момент "сине-гранатовые" не планируют делать попыток приобрести 22-летнего нападающего "быков", однако они продолжают внимательно следить за прогрессом в его игре.

В нынешнем сезоне Вернер забил 18 мячей и сделал 6 результативных передач в 33 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, "Барселона" определилась с кандидатами на замену Умтити. | soccernews.ru

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