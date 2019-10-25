"Барселона" интересуется футболистами сборной Бразилии

"Барселона" нацелилась на двух игроков сборной Бразилии Родриго Кайо и Эвертона Соареса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Представители сине-гранатовых следили за защитником "Фламенко" и нападающем "Гремио" в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (5:0).

26-летний Кайо может стать игроком "Барселоны" в ближайшее трансферное окно. Отметим, что медицинский осмотр в клубе он уже проходил, когда выступал за "Сан-Паулу".

В активе Кайо 1 гол в 19 матчах, на счету 23-летнего Эвертона 8 голов и 4 паса в 20 играх.

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