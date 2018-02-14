"Барселона" интересуется футболистом молодежной сборной Франции

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"Барселона" интересуется футболистом молодежной сборной Франции

Защитник "Тулузы" Исса Диоп может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sky Sports, каталонцы впечатлены игрой футболиста молодежной сборной Франции и попробуют подписать его в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость Диопа составляет 4 миллиона евро.

Отметим, что в футболисте также заинтересованы "Арсенал", "Интер" и "Реал".

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