"Барселона" интересуется футболистом молодежной сборной Франции

Защитник "Тулузы" Исса Диоп может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sky Sports, каталонцы впечатлены игрой футболиста молодежной сборной Франции и попробуют подписать его в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость Диопа составляет 4 миллиона евро.

Отметим, что в футболисте также заинтересованы "Арсенал", "Интер" и "Реал".

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