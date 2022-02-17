"Барселона" интересуется Гинтером

Фото: инстаграм Гинтера\Автор неизвестен

"Барселона" заинтересована в подписании защитника сборной Германии и менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Гинтер отказался продлевать контракт с "Боруссией" и уже по окончании сезона сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Отмечается, что помимо каталонского клуба в игроке заинтересованы "Бавария" и миланский "Интер",

В нынешнем сезоне немец сыграл в 22-х матчах "Боруссии".

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