"Барселона" интересуется Гинтером
Фото: инстаграм Гинтера\Автор неизвестен
"Барселона" заинтересована в подписании защитника сборной Германии и менхенгладбахской "Боруссии" Маттиаса Гинтера, сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, Гинтер отказался продлевать контракт с "Боруссией" и уже по окончании сезона сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
Отмечается, что помимо каталонского клуба в игроке заинтересованы "Бавария" и миланский "Интер",
В нынешнем сезоне немец сыграл в 22-х матчах "Боруссии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20