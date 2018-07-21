"Барселона" интересуется голкипером "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sportsmole, каталонцы ищут голкипера для того, чтобы у Марка-Андре тер Штегена был конкурент за место в основном составе.

Напомним, что дублером тер Штегена является Яспер Силлессен, который может покинуть клуб.

Читайте также: "Барселона" определилась с будущим Дембеле. | http://soccernews.ru