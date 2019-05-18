"Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"

Голкипер "Монпелье" Бенжамен Леконт может перейти в испанский клуб, сообщает Midi Libre.

По данным источника, в 23-летнем игроке заинтересована "Барселона". Владелец клуба заявил, что готов отпустить игрока в топ-клуб.

Каталонцы намерены приобрести Леконта как голкипера замены.

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