"Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"
Голкипер "Монпелье" Бенжамен Леконт может перейти в испанский клуб, сообщает Midi Libre.
По данным источника, в 23-летнем игроке заинтересована "Барселона". Владелец клуба заявил, что готов отпустить игрока в топ-клуб.
Каталонцы намерены приобрести Леконта как голкипера замены.
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