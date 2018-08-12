"Барселона" интересуется хавбеками двух европейских топ-клубов

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"Барселона" интересуется хавбеками двух европейских топ-клубовКаталонская "Барселона" продолжает рассматривать варианты для укрепления своей середины поля, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" изучают возможности подписания одного из двух полузащитников - Тьяго Алькантары из мюнхенской "Баварии" и Миралема Пьянича из туринского "Ювентуса". Однако главным препятствием на пути этих трансферов является высокая трансферная стоимость игроков: первый оценивается в 70 миллионов евро, а второй - в 80 миллионов евро.

Напомним, Вальверде высказался о работе клуба на трансферном рынке. | soccernews.ru

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