"Барселона" интересуется хавбеком "Байера"

Теги барселонабайер леверкузенкай хавертц

"Барселона" интересуется хавбеком "Байера"Каталонская "Барселона" интересуется полузащитником леверкузенского "Байера" Кайем Хавертцом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" внимательно следят за прогрессом в игре 18-летнего хавбека "аптекарей", которому немецкие эксперты прогнозируют великое будущее.

В нынешнем сезоне Хавертц забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Байер".

Напомним, "Барселона" готова выполнить условие "Ливерпуля". | soccernews.ru

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