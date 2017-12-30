"Барселона" интересуется хавбеком "Байера"
Каталонская "Барселона" интересуется полузащитником леверкузенского "Байера" Кайем Хавертцом, информирует испанская пресса.
Сообщается, что "сине-гранатовые" внимательно следят за прогрессом в игре 18-летнего хавбека "аптекарей", которому немецкие эксперты прогнозируют великое будущее.
В нынешнем сезоне Хавертц забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Байер".
Напомним, "Барселона" готова выполнить условие "Ливерпуля". | soccernews.ru
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|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
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|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
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|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
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|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6